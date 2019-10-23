«الرئاسي»: العودة إلى المسار السياسي تتطلب هذا الأمر

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إن العودة إلى المسار السياسي تتطلب «آلية وترتيبات وقواعد جديدة، تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزتها حرب العاصمة»، مرحبا بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد المجلس أنه «لا عودة إلى الوراء، ولا رجعة عن بناء الدولة المدنية المنشودة في ظل دستور يصون الكرامة ويحفظ الحقوق»، حسب بيان بشأن ذكرى التحرير، على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ووجه المجلس التحية إلى «المدافعين عن حق الشعب في اختيار حكامه عبر صناديق الاقتراع ومن خلال انتخابات نزيهة».

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