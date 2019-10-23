المحامي ضو المنصوري: تهديد وزير تعليم الوفاق للمعلمين مخالف للإعلان الدستوري

طرابلس-العنوان

علّق المحامي وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري عون، على خطاب وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، الموجه لمراقبي التعليم بعدد من البلديات بالقول: “إنه يتضمن خرقا للمادة (7) من الإعلان الدستوري التي تكفل (حقوق الإنسان وحرياته الأساسية)”.

وأضاف عون، في تدوينة على فيسبوك، كما أن خطاب الوزير مخالف لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها ليبيا ومنها الحق في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق.

وقال عون، “إن النص القانوني الذي أشار إليه وزير التعليم لا يجد له محلا لتطبيقه؛ فعديد المدارس مقفلة بسبب الحرب الدائرة في محيطها أو عدم قدرة المعلمين والمعلمات للوصول إليها، فما بالك الطلاب”.

ووجه وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق خطابًا شديد اللهجة لعدد من مدراء مكاتب التعليم ومدراء المدارس المعتصمين، محذّرا إياهم بإحالة أسمائهم إلى النائب مالم يعدلوا عن الاعتصام.

وأكد عبدالجليل، أن خطابه التحذيري “إنذار نهائي” ومن لم يتقيد سيوقف عن العمل وتحال أسمائهم إلى مكتب النائب العام لتحقيق أحكام مادة الجريمة من قانون العقوبات.

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