الثني يتابع مشروع توزيع آليات جهاز الإسعاف على طول الطريق العام

ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الثلاثاء اجتماعاً مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم حسن.

الثني اطلع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على آليات تنفيذ المشروع المتفق عليه والمتمثل في توزيع آليات جهاز الإسعاف والطواريء على طول الطريق العام بمختلف ربوع البلاد.

وناقش كيفية تحديد نقاط إسعاف أولية حيث تم الاتفاق على تحديد 11 نقطة إسعاف كمرحلة أولى للخطة.



كما بحث الاجتماع البرنامج التدريبي للمسعفين والسائقين والأطباء إضافة إلى استكمال خطط التدريب السابقة لجهاز الإسعاف ومتابعة وإنهاء مشروعات وزارة الصحة التي هي قيد الإنجاز.

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