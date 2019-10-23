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الرئاسي: حان الوقت للاستفادة من أخطاء الماضي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن السلام والتوافق خيار راسخ لدى المجلس، مرحبا بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا. 

وجدد المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء – بمناسبة ذكرى 23 أكتوبر-التأكيد بأنه لا عودة للوراء ولا رجعة عن بناء الدولة المدنية في ظل دستور يصون الكرامة ويحفظ الحقوق، وانتخابات نزيهة وشفافة، لافتا إلى أن العودة للمسار السياسي تتطلب آلية وترتيبات وقواعد جديدة، قائلا في الوقت ذاته “يجب علينا جميعا أن ندرك بأن العالم لن يكون حريصا علينا أكثر من حرصنا على أنفسنا، ولقد حان وقت العمل والبناء مستفيدين في ذلك من أخطاء الماضي، وإننا لعلى ثقة من انتصار إرادة الشعب”. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • حان الوقت لضم شلاتيتك انت وعصابتك وترحل بلا شعارات فارغه لو تعرف معنى الدوله المدنيه ماتقعد 3 سنين بدون اى شرعيه

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  • الشئ الوحيد الذى توافق عليه الجميع هو انكم فاسدون وفاشلون بعتم الوطن لتركيا وقطرائيل ومكانكم الطبيعى السجون على الاقل لمن يفلت من حبل المشنقة لارتكابه جرائم حرب فى غريان حيث قتل الجرحى ومزبحة ابولسيم بهدف الصاقها بالجيش الوطنى وجريمة قصر بنى غشير حسابكم عسير ولن تفلتوا وانتم تغرقون مثل فرعون وهو يغرق يقول امنت برب موسى وفرعون بعد فوات الاوان حسابكم عسير جدا

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