الرئاسي: حان الوقت للاستفادة من أخطاء الماضي

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن السلام والتوافق خيار راسخ لدى المجلس، مرحبا بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وجدد المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء – بمناسبة ذكرى 23 أكتوبر-التأكيد بأنه لا عودة للوراء ولا رجعة عن بناء الدولة المدنية في ظل دستور يصون الكرامة ويحفظ الحقوق، وانتخابات نزيهة وشفافة، لافتا إلى أن العودة للمسار السياسي تتطلب آلية وترتيبات وقواعد جديدة، قائلا في الوقت ذاته “يجب علينا جميعا أن ندرك بأن العالم لن يكون حريصا علينا أكثر من حرصنا على أنفسنا، ولقد حان وقت العمل والبناء مستفيدين في ذلك من أخطاء الماضي، وإننا لعلى ثقة من انتصار إرادة الشعب”.

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