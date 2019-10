المتوسط:

كلفت القيادة العامة للجيش ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺰﻭﻏﻲ ﺍﻣﺮاً لغرﻓﺔ عمليات ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻏﺮﻳﺎﻥ.

وأوضحت صفحة اعلام القيادة العامة للجيش أن القيادة العامة كلفت أيضا اللواء أحمد سالم الدرسي بأمرة اللواء 73 مشاة في الرجمة.

The post الجيش يكلف المزوغي آمرا لغرفة عمليات تحرير غريان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية