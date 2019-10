المتوسط:

أعلن آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، اللواء المبروك الغزوي، نجاح سلاح الجو التابع للجيش الليبي في تدمير مركز عمليات مسلحي الوفاق، المعروف بنقطة الصفر، بمحور اليرموك.

كما أعلن الغزوي، قيام سلاح الجو بشن سلسلة من الغارات، دمرت مركز عمليات لمسلحي حكومة الوفاق في الخط الخلفي لمحور اليرموك، بطريق السدرة، المحاذية لمنطقة صلاح الدين.

