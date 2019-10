تطورات الأزمة الليبية محور انطلاق فعاليات الاجتماع الثانوي الثالث عشر

المتوسط:

أعلنت إدارة السلام والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، انطلاق فعاليات الاجتماع التشاوري السنوي الثالث عشر المشترك بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبينت إدارة السلام، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذا الاجتماع سيدور حول الأوضاع في جنوب السودان والساحل وليبيا وتنفيذ اتفاقية السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.

