“حقوق الإنسان” تتهم الوفاق بتجاهل أوضاع النازحين

استنكر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، تعتيم وسائل الإعلام على عمليات التهجير والاختفاء التي تحدث في طرابلس.

وقال حمزة في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تهجير أكثر من خمسة وعشرون ألف مواطن من (الساعدية-العزيزية-جامع التوغار-السواني-أولاد تليس-أولاد صالح – العمائم-الميامين-التمائم-) و القاطنين في طريق السدرة، واختفاء أكثر من خمسة شباب لم يعرف مصيرهم أحد إلى الآن، ووسائل الإعلام تمارس تعتيماَ على ما يجري، يبدو أنه متعمد وكأن طرابلس حدودها “صلاح الدين وعين زارة” وبقية المناطق محرومين من أية مساعدة من الدولة المركزية أو لجان الأزمات المتوالدة، أو اللجان المحلية أو مجلس البلديات، دون إدراك بأن لهذا التجاهل ما بعده”.

