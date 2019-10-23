دبلوماسي يكشف موعد مؤتمر برلين حول ليبيا

قررت الحكومة الألمانية، تحديد شهر ديسمبر المقبل موعداً مبدئياً لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وذلك بحسب ما نقلته مصادر صحافية عن مصدر دبلوماسي.

وأوضح المصدر، في تصريح لصحيفة الاتحاد الإمارتية، أنه تم عقد اجتماع على المستوى الدبلوماسي لدول إقليمية ودولية معنية بالوضع في ليبيا خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تستعد لعقد حوار ليبي – ليبي بالتزامن مع عقد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وأن المؤتمر سيكون على غرار مؤتمري باريس وباليرمو حول الأوضاع في البلاد.

وأشار المصدر، إلى أن مؤتمر برلين يهدف بالأساس لوقف إطلاق النار وإقرار تهدئة في ليبيا، بالإضافة إلى إيجاد مخرج للانسداد السياسي.

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