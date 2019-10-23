الرئاسي: العالم لن يكون حريصا علينا أكثر من حرصنا على أنفسنا

أخبار ليبيا24

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى 23 أكتوبر إن السلام والتوافق خيار راسخ لديه المجلس، وإنه لا رجوع عن بناء الدولة المدنية في ظل دستور يصون الكرامة ويحفظ الحقوق، وانتخابات نزيهة وشفافة.

ورحّب المجلس بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لكنه قال إنه يدرك بـ “أن العالم لن يكون حريصا علينا أكثر من حرصنا على أنفسنا”.

وأضاف، أن العودة للمسار السياسي تتطلب آلية وترتيبات وقواعد جديدة، ولقد حان وقت العمل والبناء مستفيدين في ذلك من أخطاء الماضي، وإننا لعلى ثقة من انتصار إرادة الشعب.

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