الشاطر: السراج وحفتر يردان اقتسام السلطة بينهما

أخبار ليبيا24

اتهم عضو مجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني بعقد اتفاق لتقاسم السلطة في ليبيا بينهما.

وقال الشاطر، “أعتقد هناك اتفاقًا لم يعلن بين حفتر والسراج لتقاسم الحكم لظنهما يمثلان الشرعيتين العسكرية والسياسية، وإن فقد أحدهما موقعه فشلت الصفقة”.

وأضاف الشاطر، يوم الثلاثاء على تويتر، أن تباطؤ السراج وضعف أدائه مقصود بدقة للتماهي. وقال، “لا أرى نصرًا قريبًا والشرعية السياسية بهذا الأداء السيئ إلا لغرض في نفس يعقوب”.

وتابع في رسالة موجهة لرئيس المجلس الرئاسي، “السيد فايز السراج لقد نبهت عند بداية العدوان من تكرار مأساة بنغازي ودرنة ما لم تحسم المعركة بسرعة. العدوان بدأ يتطور للأسوأ بغزارة الطيران الإماراتي. أتوقع أن يستعمل إنزال البراميل المتفجرة”.

وأضاف، “لا تركن إلى حل سياسي لأن حفتر يرفضه ويستفيد منه لكسب الوقت”.

وطالب الشاطر المجلس الرئاسي بالتوقف عن إصدار بيانات الإدانة وتحميل البعثة الأممية المسؤولية، متهمًا البعثة بأنها “طرف غير محايد” وتسعى لتمكين حفتر من حكم ليبيا، حسب قوله.

وقال الشاطر، “إن هذه مسؤولية المجلس وأمامه خيارات عدة للانتصار للوطن إلا إذا لديه حسابات خاصة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24