روسيا تكشف عن مساعي الوفاق لإبرام اتفاقيات تعاون عسكرية

المتوسط:

كشف رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، ليف دينغوف، اليوم الأربعاء، عن مساعي ليبيا لإبرام اتفاقات جديدة مع روسيا في مجال التعاون العسكري التقني.

وقال دينغوف، بعد لقائه مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج: “هم يسعون لعقد اتفاقات جديدة في مجال التعاون العسكري التقني، مضيفا أنهم حريصون على بناء علاقات تعاون عسكري تقني، ونحن نتفهم ذلك.”

وتابع “مع ذلك، فإنه يوجد حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ولذلك هذا الأمر صعب الآن”.

وأكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية أنه يتم بحث “سبل نعمل من خلالها في إطار المعايير الدولية، وفي إطار القانون، بشكل علني مطلق”.

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