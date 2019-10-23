السعيدي لـ أردوغان: لا مكان للأتراك في ليبيا بعد الدمار والقتل الذي دعمتموه

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب علي السعيدي عن رفضه لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص ليبيا ، لافتاً إلى أن تاريخ الدولة العثماني في ليبيا لم يكن مشرفاً.

السعيدي وجه في تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء رسالة إلى أرودغان، قال فيها إنه لا مكان للأتراك في ليبيا بعد الدمار والقتل الذي دعمتموه خلال السنوات التسع الماضية.

وأكد السعيدي أن ليبيا لن تسمح لأردوغان بالعودة من جديد لأن الأتراك يقومون على نشر الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب الواحد ويستبيحون دماءهم في سبيل تحقيق مصالحهم فهم لم يزرعوا يوما شجرة في ليبيا ولم ينشئوا مدرسة بل كانوا ينشرون دائما الجهل والتخلف والقتل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية