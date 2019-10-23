الأرصاد: أجواء خريفية متقلبة على أغلب مناطق ليبيا

أعلن المركز الليبي للأرصاد الجوية، عن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة للوضع الجوي السائد والمتوقع خلال ثلاثة أيام القادمة اعتبارا من اليوم الأربعاء 2019/10/23 م.

وتوقع المركز في نشرته، أن تسود أجواء خريفية متقلبة على أغلب مناطق ليبيا حيث توقع أن تكون الأجواء ماطرة من حين لأخر مصحوبة بسحب رعدية على غدامس والحمادة هذا اليوم، ومازالت فرصة الأمطار على أقصى الساحل الشرقي ومن المتوقع أن تكون غزيرة على المناطق الحدودية الشرقية.

كذلك نتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الغد على مناطق الشمال الغربي خاصة على مناطق الجبل وأقصى الساحل الغربي قد تصحبها خلايا رعدية.

ودرجـات الحـرارة القصوى المتوقعة تسجيلها هذا اليوم علـى أغلب مناطـق الشمال – الوسط والجنوب تتراوح ما بين (25 -32) مْ ولا تتـجاوز (23) مْ، علـى مرتفعات الجبل الأخضر، وتصل اليوم إلى (36) مْ على غدامس وغات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا