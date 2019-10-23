الشاطر: السراج يسعى لتقاسم السلطة مع حفتر

طرابلس-العنوان

في مؤشر جديد على تزايد أزمة الثقة بين مجلس الدولة والسراج، اتهم عضو مجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالسعي لتقاسم السلطة مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وقال الشاطر، يوم الثلاثاء على تويتر، “أعتقد هناك اتفاقًا لم يعلن بين حفتر والسراج لتقاسم الحكم لظنهما يمثلان الشرعيتين العسكرية والسياسية، وإن فقد أحدهما موقعه فشلت الصفقة”.

وأضاف الشاطر، الذي يقود (جسم استشاري مشكل من أعضاء المؤتمر الوطني من تيار الإسلام السياسي) “أن تباطؤ السراج وضعف أدائه مقصود بدقة للتماهي. لا أرى نصرًا قريبًا والشرعية السياسية بهذا الأداء السيئ إلا لغرض في نفس يعقوب”.

وتابع، في إحدى تغريداته، “السيد فايز السراج لقد نبّهت عند بداية العدوان من تكرار مأساة بنغازي ودرنة ما لم تحسم المعركة بسرعة”.

وقال، “إن العدوان بدأ يتطور للأسوأ بغزارة الطيران الإماراتي. أتوقع أن يستعمل إنزال البراميل المتفجرة”. على حد وصفه.

وأضاف متحدثًا إلى السراج، “لا تركن إلى حل سياسي لأن حفتر يرفضه ويستفيد منه لكسب الوقت”. بحسب قوله.

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