العباني : تركيا طرف في الأزمة ولا نرغب في حضورها مؤتمر برلين

أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني، عدم رغبة الليبيين في حضور تركيا لمؤتمر برلين الدولي، المزمع عقده بشأن ليبيا، باعتبارها طرفا مباشرا في الصراع الليبي.

العباني أشار في منشور له، إلى أهمية القضاء على المجموعات المسلحة، لأنه لا يمكن بناء الدولة المدنية في ظل وجودها على الأرض، مطالبا بضرورة اعتبار مجلس النواب المنتخب من كل الليبيين الشرعية السياسية الوحيدة في البلاد، واعتبار اتفاق الصخيرات وثيقة غير دستورية، لعدم شرعنتها محليا.

هذا وأكد العباني على وجوب دعم مؤتمر برلين للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب، ورفع حظر التسليح عنها، واعتبار ما يقوم به الجيش في حربه على الإرهاب ومنعه من الانتشار والتمكن من الأراضي الليبية واجبا نيابة عن كل الدول.

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