“الشكشاك”: النفايات سبب انتشار اللشمانيا في تاورغاء

قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبد الرحمن الشكشاك، إن ظاهرة انتشار “اللشمانيا” تطورت في المدينة، بسبب النفايات وبقايا المطاعم، وبقايا المباني المُهدمة، لافتًا إلى أن كافة هذه الأمور تخص وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق.

وتابع أنه سيتم التعاقد على إزالة كافة المخلفات المتواجدة في تاورغاء، وأنه تم مد المدينة ببعض الأمصال والأدوية، مشيرًا إلى أن عملية إعادة إحياء “تاورغاء” تسير بشكل جيد رغم الظروف التي تمر بها ليبيا.

وبيّن الشكشاك، أنه تم تنفيذ أعمال صيانة للعديد من المؤسسات كالمدارس وأقسام الشرطة، وبعض المؤسسات الأخرى، مؤكدًا على ضرورة تقدير الظروف التي تمر بها ليبيا في الفترة الراهنة.

