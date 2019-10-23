القيادة العامة تسلم معسكر ابشارة لجامعة عمر المختار فرع القبة

أفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، بتسليم معسكر ابشارة، لجامعة عمر المختار، فرع القبة، وفقا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة.

المريمي قال إن التسليم تم عبر اللجنة المكلفة من المنطقة العسكرية الجبل الأخضر، لوكيل فرع الجامعة، بحضور رئيس مجلس النواب، ووزير التعليم بالحكومة المؤقتة، ورئيس جامعة عمر المختار، وممثل المنطقة العسكرية الجبل الأخضر .

وفي كلمة له بالمناسبة، قال المستشار عقيلة صالح، إن الاهتمام بالتعليم ومؤسساته هو التنمية الحقيقية للعنصر البشري في بلادنا، وهو العامل الذي يؤدي إلى رقي البلاد وازدهارها، موجها التحية والشكر للقوات المسلحة، على تقديمها هذا المقر لفرع جامعة عمر المختار بالقبة، ليشكل نواة لقيام جامعة متكاملة بهذه المدينة المجاهدة .

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