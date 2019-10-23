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شركة المطاحن الوطنية تعلن تخفيض أسعار بعض السلع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة عن عزمها تخفيض أسعار بيع إنتاجها من دقيق القمح الطري.

ووفقا لما نشرته الشركة فإن السعر الجديد للطن حدد بـ 1280 دينارا، على أن يسري السعر الجديد على الحجوزات التي لم تسلم لزبائنها والحجوزات الجديدة.

وأوضحت الشركة إن السعر الجديد لا يشمل ضريبة المبيعات والدمغة مشددة على كافة الجهات بضرورة تنفيذ القرار في جميع فروعها، كما أصدرت الشركة قرارا آخرا يقضي بتحديد سعر كيس الدقيق في كافة نقاط توزيع الشركة بـ 66 دينارا للكيس الذي يزن 50 كيلواغراما وأن يباع كيس المعكرونة وزن 17 كيلوجراما بــ24 دينارا للكيس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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