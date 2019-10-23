شركة المطاحن الوطنية تعلن تخفيض أسعار بعض السلع

أعلنت الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة عن عزمها تخفيض أسعار بيع إنتاجها من دقيق القمح الطري.

ووفقا لما نشرته الشركة فإن السعر الجديد للطن حدد بـ 1280 دينارا، على أن يسري السعر الجديد على الحجوزات التي لم تسلم لزبائنها والحجوزات الجديدة.

وأوضحت الشركة إن السعر الجديد لا يشمل ضريبة المبيعات والدمغة مشددة على كافة الجهات بضرورة تنفيذ القرار في جميع فروعها، كما أصدرت الشركة قرارا آخرا يقضي بتحديد سعر كيس الدقيق في كافة نقاط توزيع الشركة بـ 66 دينارا للكيس الذي يزن 50 كيلواغراما وأن يباع كيس المعكرونة وزن 17 كيلوجراما بــ24 دينارا للكيس.

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