اجتماع لمناقشة مشروع بناء السلام في سرت

عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع بلدية سرت، اجتماعا لمناقشة التحديات التي تواجه شباب المدينة، والفرص المتاحة لهم ضمن مشروع بناء السلام، الذي تشرف عليه مجموعة من وكالات الأمم المتحدة.

حضر الاجتماع 30 ناشطا، وتناول أهداف المشروع، وهي تعزيز ريادة الأعمال، عبر تدريبات بناء القدرات والمنح الصغيرة، كما سيتم العمل على دعم منظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية في المدينة، حسب بيان الصندوق على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وفي العاشر من أكتوبر الجاري، التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني، ممثلة الصندوق في ليبيا، بيرانجير يوسفي، لمناقشة المشروع، الذي يسعى أيضا إلى دعم منظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية في المدينة، إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، عبر تدريبات لبناء القدرات وأيضا المنح الصغيرة.

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