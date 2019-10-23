الحبيب الأمين: لتذهب الإمارات ومصر وفرنسا إلى الجحيم

أخبار ليبيا24

دعا الحبيب الأمين وزير الإعلام والثقافة الأسبق في حكومة علي زيدان إلى مقاطعة كل من الإمارات ومصر فرنسا، متهمًا إياها بقصف المنشئات المدنية في طرابلس.

وقال الأمين في تغريدة على تويتر، “أليس من الجبن والعار ألا نقطع ونقاطع من يدمر البيوت ويقصف المطارات ويروع المدنيين ويقتل الأطفال؟”.

وأضاف، من مقر إقامته في مالطا، “هل صرنا كالطيور بالأعشاش نهباً لطائرات الإمارات ومصر وفرنسا”.

وتابع: “فليذهبوا للجحيم قبل أن تسقط دمعة على خد طفل مروع أو حسرة بقلب عائلة هجرت بيتها وتابعت على التلفاز حطامه. عيب والله”.

وفي إحدى تغريداته بمناسبة ذكرى التحرير التي توافق اليوم الأربعاء قال الأمين: “في ذكرى التحرير وانتصار فبراير الحرية، تتكالب علينا دول الأقفاص وعبيد الصيادين وتغدر من بيننا فلول العقيد وأزلام سبتمبر بجنرال الوكلاء وصنائع الأغيار وسماسرة المواقف ومجندي المؤامرات، لترويض شعب حطم كاهن التوحش وألغى قانون الغاب ومقاصل الذئاب”

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