أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن معلومات مؤكدة بشأن إرجاع المسافرين وسحب الأختام من معبر رأس اجدير.

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من يسيطر على المعبر هي ميليشيا جهوية ولاسلطة لحكومة الوفاق عليه .

