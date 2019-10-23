بركان الغضب: دمرنا مخزن ذخيرة في وادي الربيع

أخبار ليبيا24

قال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق اليوم الأربعاء إن المدفعية الثقيلة لقوة مكافحة الإرهاب استهدفت بشكل دقيق مخزناً للذخيرة في وادي الربيع تابع لما قالت “ميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر”.

ونشر المركز في تغريدة على تويتر صورًا للضربات التي نفذتها المدفعية. وتحاول قوات الوفاق منذ أبريل الماضي صد هجمات الجيش الوطني الطامح لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة.

وتتحالف مع حكومة الوفاق منذ بدء معركة تحرير طرابلس مجموعات مسلحة غير نظامية ويقودها في الغالب مدنيين.

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