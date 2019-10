المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الكرامة سوق الجمعة، أن سلاح الجو استهدف طائرة ميج 25 اعتراضية بقاعدة معيتيقة الجوية، تم تجهيزها منذ أيام لاعتراض طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي.

وأوضحت الغرفة أن الطائرة المستهدفة جُهزت من قبل طاقم أجنبي تركي، مشيرة إلى أن استهداف الطائرة وتدميرها أدى إلى حدوث إشكالية بين المجموعة المتواجدة بهنقر الصيانة بسبب اتهام بعضهم الآخر بالخيانة وإعطاء الإحداثيات.

The post “سلاح الجو” استهدف طائرة اعتراضية بقاعدة معيتيقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية