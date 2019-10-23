مصرع شخصين بحادث تصادم بالطريق السريع ببنغازي

أخبار ليبيا24

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق السريع في بنغازي.

وأفاد شهود ومقربون أن الحادث المأساوي أدى إلى مقتل كل من الكابتن طيار يحي بودربالة وشاب تخرج حديثًا من كلية الطب سالم العبيدي.

وشهدت الطريق السريع ببنغازي التي أطلق عليها مؤخرًا “طريق الموت” عشرات الحوادث المأساوية الدامية التي أدت إلى مقتل لكثيرين خلال المدة الماضية.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بضرورة وضع حد للحوادث المرورية التي يشهدها الطريق السريع.

من جانبه حثّ رئيس الحكومة المؤقتة قبل أيام على ضرورة حل مشكلة الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) وضرورة وضع الحواجز على طول الطريق لمنع حوادث الطرق التي شهدها الطريق بكثرة خلال الأيام الماضية.

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