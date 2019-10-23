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الخارجية الفرنسية: الخيار العسكري لن يؤدي إلى حل الأزمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن الجهات الفاعلة في ليبيا، بدأت تدرك أن الخيار العسكري لن يؤدي إلى حل الأزمة اللبيية، مطالبا بضرورة تنظيم مؤتمر دولي مع جميع الجهات الفاعلة، وحث الليبيين على وضع جدول زمني انتخابي.

وأضاف لودريان في تصريحه لصحيفة لوفيغارو، أن توحيد المؤسسات الاقتصادية والالتزام بحظر السلاح بين الأطراف الليبية، سيساهم في إنهاء الأزمة وسيساعد المجتمع الدولي في تقديم يد العون لإنهاء الخلافات في ليبيا، مؤكدا ضرورة تحقيق ذلك بمشاركة الاتحاد الأفريقي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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