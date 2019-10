بوشناف وحومة يناقشان الأوضاع الأمنية بالجنوب الغربي

المتوسط:

بحث وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، وعضو مجلس النواب عن سبها محمد أجديد كافة الأوضاع الأمنية بمختلف ومدن مناطق الجنوب الغربي لليبيا وسير العمل الأمني بمختلف مدريات الأمن وفروع الإدارات العامة بتلك المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماعهم بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، لبحث سير العمل الأمني بمديرية الأمن سبها.

