إيطاليا تعيد النظر في الاتفاق مع ليبيا بشأن خفر السواحل

صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ردا على التساؤلات بشأن ما تنوي الحكومة الإيطالية القيام به اتجاه الاتفاق المبرم مع خفر السواحل الليبي، قائلا “نحن نقوم بتقييم الأمر وسنعقد اجتماعات حكومية لتقييم إمكانية استمرار هذا الاتفاق”.

وأضاف كونتي في تصريحاته عبر وكالة آكي الإيطالية أنه “يمكن بموجب الاتفاق بين إيطاليا والقوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، والذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي أيضا، أن يعترض الليبيون قوارب اللاجئين التي في طريقها إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ويعيدوها إلى ليبيا”، التي تعاني من حرب داخلية في الوقت الحالي.

في حين دعت شبكة (Mediterranea Saving Humans) – التي تضم منظمات إنسانية غير حكومية- الحكومة الإيطالية إلى الكف عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الممرات الإنسانية وطرق الوصول القانونية هي الأدوات الوحيدة لضمان الكرامة والخلاص لأولئك الذين يفرون من الجحيم لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر المروعة ووضع حد للعنف والتعذيب حسب وصفها.

الجدير بالذكر أن رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليپو غراندي قد أشار إلى ضرورة “تجنب” إعادة الأشخاص الفارين من ليبيا إليها.

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