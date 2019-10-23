مطالبة بإحالة وزير تعليم الوفاق للنائب العام

طالب عضو الهيئة التأسيسية للدستور ضو المنصوري، بإحالة وزير التعليم في حكومة الوفاق إلى النائب العام، على خلفية قراره حول المعصتمين عن الدراسة، والذي حذر فيه عبدالجليل بإحالة أسماء المعلمين والمعلمات للتحقيق.

وأوضح المنصوري ، أن قرار وزير التعليم في حكومة الوفاق، يعد خرقا للمادة 7 من الإعلان الدستوري التي تكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إضافة إلى أنه مخالف لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها ليبيا ومنها الحق في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق.

وأشار عضو الهيئة التأسيسية، إلى أن مطالبة الوزير بفتح المدارس، لا محل له لتطبيقه بسبب الحرب الدائرة في المنطقة الغربية وطرابلس على وجه الخصوص، إضافة إلى عدم قدرة المعلمين للوصول إلى طلابهم بسبب الأوضاع الأمنية.

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