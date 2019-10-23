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«صحة الوفاق»: مقتل 3 مواطنين وإصابة 8 آخرين في قصف جوي على منطقة الرملة بالعاصمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، إن ثلاثة مواطنين قتلوا، وأصيب ثمانية آخرون، في قصف جوي على شارع الأصفاح في منطقة الرملة، قرب طريق المطار في العاصمة طرابلس.

وأضاف الهاشمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المصابين نقلوا إلى مستشفى الطب الميداني السواني، لتلقي الإسعافات الأولية لحين نقلهم إلى مستشفيات ومصحات داخل العاصمة، مؤكدا أن أربعة من المصابين حالتهم حرجة، والأربعة الآخرين إصاباتهم متفاوتة.

وفي سياق متصل، أكد المكتب الإعلامي التابع لعملية بركان الغضب استهداف طائرة عسكرية شارع الأصفاح في منطقة الرملة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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