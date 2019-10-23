بالتنسيق مع تسع دول .. ألمانيا تحدد شهر ديسمبر  لعقد مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مصدر دبلوماسي، عقد اجتماع على المستوى الدبلوماسي لدول إقليمية ودولية معنية بالوضع في ليبيا خلال اليومين الماضيين، موضحا أن الحكومة الألمانية حددت شهر ديسمبر المقبل موعدًا مبدئيًا لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

وبحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، فقد قال المصدر، أن مؤتمر برلين يشهد تنسيقا على مستوى دول “5+5” التي تنقسم إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى دول أخرى، منها “إيطاليا ومصر وتركيا وألمانيا”، مؤكدا أن المؤتمر يهدف بالأساس لوقف إطلاق النار وإقرار تهدئة في ليبيا، بالإضافة إلى إيجاد مخرج للانسداد السياسي.

وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ترتب لعقد حوار ليبي – ليبي بالتزامن مع عقد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، سيكون على غرار مؤتمري باريس وباليرمو حول الأوضاع في البلاد، لكن لم تحدد بعد الأطراف السياسية التي ستتم دعوتها لحضور جلسات الحوار، مضيفا أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، يبحث وضع خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة التي تعاني منها البلاد.

وأشار المصدر، إلى اهتمام القيادة الألمانية بالمؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في برلين، ودعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للجهود الدبلوماسية الألمانية التي تسعى لإنجاح المؤتمر الدولي، وتقريب وجهات النظر بين الدول الإقليمية والدولية حول آلية حل الأزمة الليبية.

وأضاف أن الفريق الدبلوماسي الألماني بقيادة “يان هيكر”، كبير مستشاري حكومة ألمانيا للسياسة الخارجية والأمن، وكاتب الدولة في الخارجية لشؤون الشرق الأوسط “أندرياس ميشائيليز”، يسعيان إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الدولية كافة لنزع فتيل الأزمة بين هذه الدول التي تمتلك تحالفات عدة داخل المشهد الليبي.

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