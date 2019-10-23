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السراج يسعى لإبرام اتفاقات عسكرية مع روسيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينغوف، اليوم الأربعاء أن ليبيا تسعى إلى إبرام اتفاقات جديدة مع روسيا في مجال التعاون العسكري التقني.

وقال دينغوف لوكالة “سبوتنيك”، بعد لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج أن الأخير يسعى لعقد اتفاقات جديدة في مجال التعاون العسكري التقني ويرغب في بناء علاقات تعاون عسكري تقني، ولكن هذا صعب في ظل الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية أنه يتم بحث سبل يعمل من خلالها في إطار المعايير الدولية، وفي إطار القانون، بشكل علني مطلق.

وكان السراج قد وصل الثلاثاء إلى سوتشي، للمشاركة في قمة روسيا- أفريقيا، الأولى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كيف تتعاقد روسيا مع زعيم عصابة ارهابية وتسمح بوصول اسلحتها الى مليشيات ارهابية طبقا للقانون الروسى .واضح ان السراج اهطل ولا يعرف ان روسيا بها ثعلب اسمه بوتن اعطى بالامس اردوغان على قفاه ووضع اول بند فى البيان المشترك الحفاظ على وحدة الاراضى السورية وان من يشرف على ابعاد قوات الاتراك هم الروس والنظام السورى وان دوريات مشتركة بعمق عشرة كيلوا فقط ومحاربة الارهاب ومنهم الدواعش وهذا هو اللغم الروسى حيث يعتبر الجيش الحر التابع لاردوغان ارهابيين وبالتالى من سيتحكم فى المنطقة الامنة هو الجيش العربى السورى التابع لبشار الاسد والبس خازوق يااروغان بعد رفض روسيا وجود اى قوات دولية فى المنطقة الامن ثعلب يابوتن عرفت كيف تستفيد من الاحمق اردوغان حسب وصف ترامب له فى خطاب رسمى

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