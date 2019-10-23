السراج يسعى لإبرام اتفاقات عسكرية مع روسيا

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينغوف، اليوم الأربعاء أن ليبيا تسعى إلى إبرام اتفاقات جديدة مع روسيا في مجال التعاون العسكري التقني.

وقال دينغوف لوكالة “سبوتنيك”، بعد لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج أن الأخير يسعى لعقد اتفاقات جديدة في مجال التعاون العسكري التقني ويرغب في بناء علاقات تعاون عسكري تقني، ولكن هذا صعب في ظل الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية أنه يتم بحث سبل يعمل من خلالها في إطار المعايير الدولية، وفي إطار القانون، بشكل علني مطلق.

وكان السراج قد وصل الثلاثاء إلى سوتشي، للمشاركة في قمة روسيا- أفريقيا، الأولى.

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