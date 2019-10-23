التكبالي: تصريحات أردوغان كشفت أطماعه وأطماع من يتحدثون عن أصولهم التركية في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي وصفها بـ”العنترية” لا تعني شيئا لليبيين بل كشفته على حقيقته وكشفت أطماعه وأطماع هؤلاء الذين يتحدثون دائما في ليبيا عن أصولهم التركية.

التكبالي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء أن أردوغان اعتقد أنه قوي بامتلاك اقتصاد قوي وغفل أن الأمريكان الذي سمحوا له بالنمو والتطور اقتصاديا هم أنفسهم من عمدوا على إفشال الاقتصاد وهذا ما نشهده فعليا الآن في تركيا فهي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب العقوبات التي فرضتها أمريكا عليه،على حد وصفه.

يشار إلى أن الرئيس التركي أردوغان قد صرح بأن لدى تركيا حق في ليبيا وسوريا كون الدولتين كانتا تقبعات تحت الحكم العثماني في الماضي حسب تعبيره.

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