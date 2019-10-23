مديرة «بنغازي الطبي»: «الضمان الاجتماعي» يحجز على مرتبات 3 أشهر للعاملين في المركز

قالت مديرة مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي، اليوم الأربعاء، إن صندوق الضمان الاجتماعي يحجز على أموال للمركز تقدر بمليونين و300 ألف دينار ليبي، إضافة إلى مرتبات ثلاثة أشهر.

وأشارت العريبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أن الصندوق يحجز المرتبات، رغم أن وزارة المالية في الحكومة الموقتة اقتطعت منها القيمة الخاصة بالضمان الاجتماعي.

واشتكت من عجز المركز عن صرف مرتبات أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر للعاملين به من أطباء وممرضين وموظفين، إضافة إلى عدم صرف مستحقات العاملين في شركات الأغذية والنظافة، كما لم تسدد مستحقات الشركات المتعاملة مع المركز.

وأكدت العريبي أن المركز لا علاقة له بتلك الأزمة، مطالبة الصندوق بالتواصل مع وزارة المالية لإيجاد حلول تخص مستحقاته دون الإضرار بمصالح العاملين.

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