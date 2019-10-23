ماس: ألمانيا تحملت المسؤولية وأطلقت مؤتمرًا لتحقيق السلام في ليبيا

أخبار ليبيا 24

انتقد الوزير الاتحادي للشؤون الخارجية وعضو البوندستاغ الألماني، هايكو ماس، عدم إيجاد حل من قبل الأمم المتحدة للنزاع في ليبيا.

ماس أكد ، خلال كلمته، في المناقشة العامة للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نشرها الموقع الرسمي لبعثة ألمانيا في الأمم المتحدة،أن بلاده تدعم الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة.

وأوضح أن العملية الدولية التي تضم مؤيدي أطراف النزاع تعتبر الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا، مضيفا أنه من منطلق تحمل بلاده للمسؤولية، أطلقت ألمانيا مع المبعوث الأممي إلى ليبيا اجتماعات مقررة في برلين تهدف إلى تحقيق السلام.

وكان مصدر دبلوماسي، أكد عقد اجتماع على المستوى الدبلوماسي لدول إقليمية ودولية معنية بالوضع في ليبيا خلال اليومين الماضيين، موضحا أن الحكومة الألمانية حددت شهر ديسمبر المقبل موعدا مبدئيا لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

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