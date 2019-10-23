صنع الله: مؤسسة النفط تدعم خطة الحوكمة الرشيدة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن الاقتصاد الليبي محتاج إلى خطة تحول إلى جانب العمل السياسي.

وشدد صنع الله في كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي على ضرورة إحياء الصناعات الأخرى في ليبيا لإحداث تنوع في مصادر الدخل للخزانة العامة، مؤكدا أن مؤسسة النفط تعمل جاهدة على إنجاح برامج الحوكمة الرشيدة لضمان أكبر قدر من النزاهة والشفافية مشددا على أهمية إعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية.

وتطرق صنع الله إلى مقترح إنشاء صندوق لدعم مناطق الجوار للحقول النفطية ومناطق العمليات الفنية، وأشار صنع الله إلى حرص الليبيين لإنجاح عمل المؤسسة، مشيدا بالوعي المجتمعي بأن النفط ملك لكل الليبيين، موضحا أن الفرق الفنية النفطية في ليبيا يمكنها تحقيق الأفضل في حال تهيئة الظروف المناسبة لإنجاز المشروعات.

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