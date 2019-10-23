بوشناف يبحث مع حومة واجديد الأوضاع الأمنية في مدن الجنوب

بحث وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، في مدينة بنغازي أمس، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميد حومة، الأوضاع الأمنية بمدن ومناطق الجنوب الغربي، وسير العمل الأمني بمختلف مدريات الأمن وفروع الإدارات العامة في تلك المناطق.

وحسب داخلية المؤقتة، فقد أكد بوشناف خلال الاجتماع، الذي حضره النائب عن مدينة سبها، محمد اجديد، سير العمل الأمني بمديرية الأمن سبها.

حيث أكد بوشناف تقديم كافة الدعم لمديريات أمن الجنوب، وعلى رأسها مديرية أمن سبها، لتضطلع بدورها في تأمين البلاد، وحماية ظهر القوات المسلحة، ومحاربة كافة الجماعات الإجرامية الوافدة، وكافة مظاهر الجريمة، لما للجنوب من أهمية في الأمن الوطني الليبي.

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