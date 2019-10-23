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نفايات ليبيا تغادرها لتعود إليها مجددا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتشرت نقاط تجميع الخردة في ظل عدم اهتمام مؤسسات الدولة بإعادة تدوير الخردة بشقيها الحديد والبلاستك ما تسبب في مشاكل بيئية واقتصادية كثيرة بسبب وجود نقاط تجميع خردة تعود لمشروعات خاصة ليعاد تصديرها لدولة تونس – هنا في منطقة باطن الجبل تنتشر ظاهرة بيع الخردة دون رقابة أمنية أو تنظيم لحركة التجارة فيها، الأمر الذي تسبب في إهدار ملايين الدنانير دون استثمارها بالشكل الصحيح.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس نقطة الجمارك في معبر راس اجدير عبد السلام العمراني لـ”218NEWS” فإن بعض الخردة تصدر إلى تونس وأغلب ما يتم تصديره هو خام الكرتون لتتم إعادة تدويره من جديد وبيعه للسوق الليبية على شكل أكواب وصناديق بضائع فضلا عن اللدائن التي يصنع منها كل شيء ويعاد بيعها داخل ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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