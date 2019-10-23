الشاطر: يسقط اجتماع برلين..وحفتر والسراج متفقان على تقاسم الحكم

قال عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر، إن هناك اتفاقا غير معلن بين خليفة حفتر وفائز السراج لتقاسم الحكم لظنهما أنهما يمثلان الشرعيتين العسكرية والسياسية، بحسب قوله.



جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، الثلاثاء، مضيفا: “إذا فقد أحدهما موقعه فشلت الصفقة، وتابع: “تباطؤ السراج وضعف أدائه مقصود بدقة للتماهي، لا أرى نصرا قريبا، والشرعية السياسية بهذا الأداء السيئ إلا لغرض في نفس يعقوب”، وفق قوله.

وفي تغريدة أخرى، الأربعاء، قال الشاطر: “يسقط اجتماع برلين لأنه دوران جديد في الحلقة المفرغة، ولأنه إعطاء مزيد من الوقت لدول العدوان على وحدة ليبيا، ولأنه يبحث عن مكان لحفتر”





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