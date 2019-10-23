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الشاطر: يسقط اجتماع برلين..وحفتر والسراج متفقان على تقاسم الحكم

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 قال عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر، إن هناك اتفاقا غير معلن بين خليفة حفتر وفائز السراج لتقاسم الحكم لظنهما أنهما يمثلان الشرعيتين العسكرية والسياسية، بحسب قوله.
 
  جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، الثلاثاء، مضيفا: “إذا فقد أحدهما موقعه فشلت الصفقة، وتابع: “تباطؤ السراج وضعف أدائه مقصود بدقة للتماهي، لا أرى نصرا قريبا، والشرعية السياسية بهذا الأداء السيئ إلا لغرض في نفس يعقوب”، وفق قوله.

وفي تغريدة أخرى، الأربعاء، قال الشاطر: “يسقط اجتماع برلين لأنه دوران جديد في الحلقة المفرغة، ولأنه إعطاء مزيد من الوقت لدول العدوان على وحدة ليبيا، ولأنه يبحث عن مكان لحفتر”


 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هربت امتى ياشاطر من مستشفى قرقارش واضح انك مختل عقليا مثل ا اخوانى مغيب عن الواقع بفضل انتصارات الجيش الوطنى انظر حولك ياشاطر فى تونس جيش وطنى يسلم السلطة من رئيس مؤقت كان رئيس مجلس النواب من قبل ولو كان عندهم العاصمة تونس مقسمة لمناطق نفوذ للبقرة والمعزة والفار والارنب والصندوق وغنيوة كان استطاعوا اجراء اى انتخابات فاول مقومات الدولة المدنية وجود جيش وطنى قوى يحمى الديمقراطية وهو ما يقوم به القائد المنتصر بالله اما السراج فالجميع متفق على انه وعصابته دمية فى يد المليشيات وخائن للوطن مثلكم ياخوان وعميل لقطرائيل فكيف يقتسم جيش الكرامة السلطة مع الخائن والعميل الذى باع وطنه للاتراك اليس عندك ذرة عقل وكيف يسموك شاطر وانت شاطط على طول ومهبول العب بعيد ياشاطر !!!

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