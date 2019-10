نظم أطباء وعاملون بعدة مستشفيات ليبية الثلاثاء وقفات احتجاجية تنديدا باستمرار اختطاف فريق طبي في مدينة الزنتان.

وأعلنت نقابة أطباء طرابلس عن تضامن النقابة مع الأطباء المختطفين معلنين عن وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة من ليبيا.

