تصدير مليون برميل نفط من الهلال النفطي إلى الصين

العنوان_البريقة

صدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء، مليون برميل نفط إلى دولة الصين عبر موانئ شرق البلاد.

ووفق بيانات نُشرت عبر ميناء البريقة والزويتينة النفطي، فإن الناقلة (FRONT BALDER) قامت بشحن الكمية على مرحلتين بواقع 600 ألف برميل من البريقة إضافة إلى 400 ألف أخرى من الزويتينة.

وتعتبر الرحلة المتوجهة إلى الصين هي الثانية خلال الشهر الحالي.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من إنتاجها السنوي النفطي لزيادة العائدات المالية للخزانة العامة والتي تعتمد بنسبة كبيرة على قطاع النفط.

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