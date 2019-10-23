انخفاض طفيف للعملات الأجنبية أمام الدينار

اختتمت السوق السوداء للعملات الأجنبية في مدينتي طرابلس وزليتن تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض طفيف أمام الدينار.

وتداول التجار الدولار بـ4.15 دنانير ليفقد قرشا واحدا من قيمته، أما اليورو فقد انخفض هو الآخر بمقدار قرش وبيع مساء اليوم بـ4.55 دنانير.

من جهته انخفض الذهب كسر عيار 18 بمقدار دينار واحد وبيع مساء اليوم في سوق المشير بـ144 دينارا.

أما بشأن العملات الأجنبية الأخرى، فقد فقدت الليرة التركية قرشا واحدا من قيمتها أمام الدينار وبيعت على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا بـ71 قرشا لليرة، كما انخفض الدينار التونسي إلى 1.44 دينار ليفقد من قيمته قرشا واحدا، أما الجنيه المصري فقد حافظ على قيمته 25 قرشا للجنيه.

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