مساع ليبية مصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي

بحث رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في الحكومة المؤقتة إدريس عمران أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي مع نظيره المصري عادل ناصر خلال اجتماع موسع عقد الثلاثاء بحضور رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري.

وناقش الطرفان إمكانية الرفع من التبادل التجاري بين البلدين وخلص الاجتماع للاتفاق على أن يزور وفد من رجال الأعمال الليبيين القاهرة منتصف شهر نوفمبر المقبل بدعوة من الغرفة التجارية في محافظة الجيزة لبحث التعاون مع التجار ورجال الأعمال على أن تنظم بلدية طبرق معرضا للمنتجات والشركات المصرية في إطار التعريف بالمنتجات والخدمات المصرية للشارع الليبي.

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