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مساع ليبية مصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في الحكومة المؤقتة إدريس عمران أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي مع نظيره المصري عادل ناصر خلال اجتماع موسع عقد الثلاثاء بحضور رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري.

وناقش الطرفان إمكانية الرفع من التبادل التجاري بين البلدين وخلص الاجتماع للاتفاق على أن يزور وفد من رجال الأعمال الليبيين القاهرة منتصف شهر نوفمبر المقبل بدعوة من الغرفة التجارية في محافظة الجيزة لبحث التعاون مع التجار ورجال الأعمال على أن تنظم بلدية طبرق معرضا للمنتجات والشركات المصرية في إطار التعريف بالمنتجات والخدمات المصرية للشارع الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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