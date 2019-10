قتل طفلان وأصيب ثلاثة بينهم طفلة خلال اشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة، الأمين الهاشمي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الهاشمي القول، إن منطقة صلاح الدين شهدت مقتل طفلين على وإصابة طفلة ثالثة بجروح بالغة إضافة إلى إصابة والديهم بجروح متوسطة”.

