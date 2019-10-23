وزير”سيالة” يوضح حقيقة إجراء حوار في سوتشي بين السراج وحفتر

استبعد وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد سيالة، أن يجرى حوار في سوتشي بين الأطراف الليبية المتنازعة، مشيراً إلى صعوبة أي لقاء نتيجة الحرب الدائرة في طرابلس.

سوتشي – سبوتنيك. وقال سيالة، تصريح خاص لوكالة سبوتنيك على هامش قمة روسيا – أفريقيا اليوم في سوتشي، “السراج يشارك في هذه الاجتماعات ممثلا لحكومة الوفاق الوطني وسيلتقي مع الأصدقاء الروس في سوتشي، ولكن من الصعب عقد أي لقاءات أخرى سياسية نتيجة للحرب الدائرة في طرابلس. هناك معتدي وهناك معتدى عليه، ومهمة حكومة الوفاق الوطني هي الدفاع على العاصمة وتجنيب المدنيين الأخطار، هناك ضحايا كثيرون، هناك نزوح، ولذلك حكومة الوفاق تعكف الآن على حماية العاصمة وليس بصدد مفاوضات مع من يعتدي على هذه العاصمة”.

في سياق آخر، أعرب سيالة عن أمله بعودة الشركات والسفارة الروسية للعمل في طرابلس.

وتابع سيالة قائلا “التعاون الليبي-الروسي له تاريخ طويل، وله آفاق ممكنة كثيرة، ولكن بسبب الأحداث توقف هذا التعاون، ونحن نأمل ونتواصل مع الأصدقاء الروس في إمكانية عودة الشركات وثم عودة سفارتهم إلى العمل في طرابلس”.

ولفت إلى أن التعاون كان كبيرا “في مجال الكهرباء، والسكك الحديدية، واستيراد الحبوب”، مضيفا “نأمل أن يعمل الأصدقاء الروس في المساعدة على حل المشكلة في ليبيا بحيث يعود هذا التعاون إلى سابقه”.

وانطلقت، اليوم الأربعاء 23 تشرين الأول/أكتوبر، قمة روسيا – أفريقيا وهي القمة الأولى من نوعها والتي يستضيفها منتجع سوتشي حيث يتم توقيع العديد من الاتفاقات بين روسيا والدول الأفريقية المشاركة في القمة.