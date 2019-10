غارات جديدة للجيش الوطني على على طرابلس لمحاربة الإرهاب

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، التابعة للمشير خليفة حفتر، أن طائراتها الحربية شنت غارات جوية، الثلاثاء، استهدفت مواقع تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة مشروع الموز بمنطقتي السبعة وعين زارة، جنوب العاصمة طرابلس.

وجاء هذا القصف بعد أن أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما في منطقة الخلاطات ومحيط معسكر اليرموك بضواحي طرابلس، فيما تشهد معظم محاور القتال هدوءا نسبيا تتخلله مواجهات محدودة، بحسب المصادر العسكرية.

