ألمانيا تعلن ديسمبر المقبل موعدا مبدئيا لمؤتمر برلين

حددت الحكومة الألمانية شهر ديسمبر المقبل موعدا مبدئيا لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، بعد عقد اجتماع على المستوى الدبلوماسي لدول إقليمية ودولية معنية بالوضع في ليبيا، خلال اليومين الماضيين.

ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن مصدر دبلوماسي، تأكيده اهتمام القيادة الألمانية بالمؤتمر، ودعم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للجهود الدبلوماسية الألمانية التي تسعى إلى إنجاح هذا المؤتمر، وتقريب وجهات النظر بين الدول الإقليمية والدولية حول آلية حل الأزمة الليبية.

هذا كما أكد المصدر ترتيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لعقد حوار ليبي – ليبي، بالتزامن مع مؤتمر برلين حول الأوضاع في البلاد، موضحا أن البعثة الأممية لم تحدد بعد الأطراف السياسية الليبية التي ستتم دعوتها لحضور جلسات الحوار.

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