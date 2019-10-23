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بضائع متنوعة وسيارات تصل ميناء الخمس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت الشركة الليبية للموانئ فرع الخمس تقريرها عن السفن الراسية في الميناء، حيث دخلت الميناء عدة سفن محملة بالبضائع والسلع المتنوعة ومن بينها السفينة بايرين أس التابعة لوكالة الأفق اللامع على الرصيف رقم 18 وتحمل 25.5 ألف طن من القمح.

وكشفت إدارة الميناء عن رسو السفينة “أم اس اف ليدي هلوم” التابعة لوكالة البحر المتوسط على الرصيف رقم 14 وعلى متنها أكثر من 390 حاوية من البضائع المتنوعة، هذا بالإضافة إلى السفينة إيفان التابعة لوكالة المرجان الأحمر على الرصيف رقم 13 محملة بأكثر من 200 سيارة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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