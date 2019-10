أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، ليف دينغوف، اليوم الأربعاء، أن ليبيا تسعى إلى إبرام اتفاقات جديدة مع روسيا في مجال التعاون العسكري التقني.

وقال دينغوف لوكالة في تصريحات صجافية، بعد لقائه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج: “هم يسعون [لعقد اتفاقات جديدة في مجال التعاون العسكري التقني]. هم يريدون بنشاط بناء علاقات تعاون عسكري تقني، ونحن نتفهم، مع ذلك، فإنه يوجد حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ولذلك هذا الأمر صعب الآن“.

وأكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية أنه يتم بحث “سبل نعمل من خلالها في إطار المعايير الدولية، وفي إطار القانون، بشكل علني مطلق“.

The post روسيا: نرفض إبرام اتفاقيات للتعاون العسكري مع ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية