المؤقتة تبحث الإجراءات القانونية لحماية الأرصدة المجمدة في بريطانيا

العنوان_بنغازي

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار حسين محمد حسين عددا من المواضيع الهامة المتعلقة بالمؤسسة.

وبحث الطرفان الإجراءات القانونية المتخذة مع القضاء البريطاني فيما يخص الحارس القضائي والمحافظة على الأموال التي تحت الحراسة ومنع أية إجراءات للحصول عليها من الأجسام غير الشرعية إضافة إلى الاجراءات المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا والعديد من الشركات الأخرى التابعة للمؤسسة ومناقشة الاجراءات الخاصة بتوحيد قطاع الاتصالات في ليبيا على اعتبار حسين محمد حسين يشغل صفة رئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات والتقنية.

وحث رئيس الحكومة المؤقتة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للإستثمار على ضرورة التعاون مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات للحفاظ على الخدمات واستقرار القطاع ومنع أية محاولات للعبث والانقسام في هذا القطاع الحيوي.

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